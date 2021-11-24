24.11.2021 18:49
Харьковский школьник стал медалистом Международного конкурса изобретений
Представитель Харькова стал призером Sahasak Nimavum 2021 года.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, со 2 по 28 октября 2021 года на Шри-Ланке в режиме онлайн состоялся Международный конкурс изобретений и инноваций Sahasak Nimavum 2021 года, в котором участвовали представители более чем 30 стран мира.
Украинцы стали обладателями 3 золотых и 2 серебряных медалей. Одним из призеров стал харьковчанин Дмитрий Захаров, учащийся в Харьковском физико-математическом лицее №27. Школьник смоделировал распространение света в оптически неоднородной среде.
Подняйты лицеистом вопрос крайне важен для объяснения миражей или правильной интерпретации наблюдаемых астрономических явлений. В проекте Дмитрий описал 2 метода построения траектории светового луча, точность которых превышает 98%.
Напомним, ранее мы писали об открытии в Харькове первого в Украине памятника лабораторной крысе
. Скульптурная композиция носит название "Феномен наук о здоровье".
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