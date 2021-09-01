01.09.2021 14:35

Первый в Украине памятник лабораторной крысе появился в Харькове (фото)

Он находится на территории НФаУ. Скульптурная композиция носит название "Феномен наук о здоровье".



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , высота скульптурной композиции составляет 3,5 метра. Само животное вылито из бронзы, а постамент сделан из гранита. Крыса словно поднимается по книгам, неся в лапках таблетку.

Скульптура символизирует благодарность лабораторным животным за то, что человечество имело возможность с их помощью двигаться к прогрессу в сфере здравоохранения и лабораторных опытов. Автор проекта - харьковский скульптор, Народный художник Украины, заслуженный скульптор Украины Сейфаддин Гурбанов.

У студентов академии уже родилась традиция, что если потереть хвост крысе, то не будет "хвостов" по предметам.

Справка. Благодаря лабораторным животным появилась нейробиология, оптогенетика, начались исследования трансгенных организмов для решения практических задач (например, изучение природы генов, порождающих рак), апробируются лекарственные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Паркинсона, цирроза печени, диабета, исследуются стволовые клетки, генетическая предрасположенность к заболеваниям.

Фотогалерея