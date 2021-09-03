03.09.2021 17:48

В ритме сердец: харьковчан ждет интересная скульптура

В рамках проекта «Звуки города», приуроченного к 30-летию независимости Украины, в Харькове установят необычную скульптуру.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание СтройОбзор.

Экспозиция будет отражать аутентичные звуки Харькова, которые позволят слушателю мысленно перенестись в различные локации города.

В частности, будут звучать фанатские заряды с матчей футбольного клуба «Металлист», суета Южного вокзала, шум улиц и зоопарка.

Как будет выглядеть скульптура и где ее установят - еще неизвестно.

Но уже можно услышать само звуковое сопровождение самой скульптуры.

Стоит отметить, что первая музыкальная скульптура уже появилась в Одессе 2 сентября в аэропорту.

Подобные локации в скором времени появятся в Киеве, Днепре, Мариуполе, Львове и будут передавать неповторимый звуковой колорит данных городов.

Напомним, первый в Украине памятник лабораторной крысе появился в Харькове.