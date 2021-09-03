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03.09.2021  17:48   

В ритме сердец: харьковчан ждет интересная скульптура

В рамках проекта «Звуки города», приуроченного к 30-летию независимости Украины, в Харькове установят необычную скульптуру.

Харьковчан ждет новая скульптура
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание СтройОбзор. 
 
Экспозиция будет отражать аутентичные звуки Харькова, которые позволят слушателю мысленно перенестись в различные локации города.
 
В частности, будут звучать фанатские заряды с матчей футбольного клуба «Металлист», суета Южного вокзала, шум улиц и зоопарка.
 
Как будет выглядеть скульптура и где ее установят - еще неизвестно.
 
Но уже можно услышать само звуковое сопровождение самой скульптуры.
 
Стоит отметить, что первая музыкальная скульптура уже появилась в Одессе 2 сентября в аэропорту. 
 
Подобные локации в скором времени появятся в Киеве, Днепре, Мариуполе, Львове и будут передавать неповторимый звуковой колорит данных городов.
 
Напомним, первый в Украине памятник лабораторной крысе появился в Харькове.
 
Источник:   СтройОбзор
 Тэги:  скульптура, харьков
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