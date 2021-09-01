01.09.2021 14:51

Харьковские футболистки в Лиге Чемпионов обыграли киприоток "Аполлона"

Чемпион Украины, харьковский клуб "Жилстрой-1" победно провел первую встречу с местным клубом.



ru.uefa.com

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на женскую Лигу Чемпионов УЕФА, харьковчанки обыграли на Кипре клуб "Аполлон".

Это был первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу среди женщин. Пошел поединок в Лимассоле.

Счет был открыт на 11-й минуте Алексанян подала мяч Апанащенко, а та сделала прострел во вратарскую, где Ольга Овдийчук опередила вратаря и головой поразила сетку ворот.

Хозяйки стадиона отыгрались на 29-й минуте.

Победный для харьковчанок гол был забит на 88-й минуте. Ольга Бойченко, поразив ворота, поставила окончательную точку в этой игре - 1:2 в пользу команды "Жилстрой-1". Ответный матч пройдет в Харькове 9 сентября. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, ранее мы писали о разгроме харьковчанками болгарского клуба "София".