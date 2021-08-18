18.08.2021 20:30

Харьковские футболистки разгромили болгарский клуб в полуфинале Лиги Чемпионов (видео)

Многократные чемпионки Украины из Харькова без проблем обыграли болгарскую "Софию".

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ЖФК "Жилстрой -1", харьковская команда в стартовом матче полуфинала первого раунда женской Лиги чемпионов разгромил "Софию". Эта победа обеспечила харьковчанкам билет в финал стадии.

Харковчанки открыли счет после удара Шевчук на 11-й минуте, но еще до перерыва болгарки выровняли положение. Однако после перерыва харьковчанки забили еще четыре мяча и обеспечили себе победу.

В финале группы 10 первого раунда "Жилстрой-1" встретится с победителем пары "Помурье" - "РФШ" (матч начнется в среду, 18 августа, в 18:00 по киевскому времени). Победитель финала получит путевку в следующий раунд.

"Жилстрой-1" - "София" - 5:1.

Голы: Шевчук, 11, Л.Шматко, 52, Овдийчук, 61, Бойченко, 84, Кочнева, 87 - Александрова, 29.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковский клуб Жилстрой -1 разгромил уманских "Пантер" со счетом 15:0.