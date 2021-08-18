18.08.2021 19:52

Бывший командир харьковского "Беркута" - в розыске

Полиция ищет Виктора Шаповалова, ранее возглавлявшего в Харькове спецподразделение милиции.



//rbc.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на РБК-Украина, в розыск объявлен экс-командир харьковского "Беркута" Виктор Шаповалов.

Такое решение было принято судьей Подольского районного суда Киева Людмилой Казмиренко 16 августа 2021 года.

Связано оно стем, что бывший командир спецподразделения не явился на заседание суда.

Когда состоится следующее заседание по делу, пока неизвестно.

Отметим, Шаповалов обвиняется в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояний в центре Киева, что привело к тяжелым последствиям. В августе суд разрешил его задержать после того, как он не явился на избрание меры пресечения по новому подозрению в организации теракта и убийства митингующих.

Напомним, в прошлом году Харьковский окружной административный суд восстановил Шаповалова в должности после того, как его отпустили из СИЗО по так называемому "закону Савченко".

Но в МВД заявили, что бывший "беркутовец" не будет служить в полиции.