18.08.2021 19:06

Мурал: современный вид уличного искусства в Харькове (видео)

Мурализм – монументальная живопись, изображения, расположенные на архитектурных сооружениях, постепенно ставшая уже привычной особенностью облика Харькова.



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Харьковчане часто принимают муралы за граффити, но, хотя это и выглядит как огромное граффити на всю стену дома, это отнюдь не так.

Мурал отличает от граффити реалистичность картинки, зачастую мурализм в Харькове – это почти что перенесение фото или портрета на стену здания. Граффити же часто носит более абстрактный характер изображений. Мурализм, говорят, произошел от фресок, их такая себе эволюционировавшая версия, потому часто имеет в себе идею или динамику кадра. И все же, оба направления – и граффити и мурализм – часть уличного искусства.

Сегодня мы поговорим о мурале Людмиле Гурченко, расположенном недалеко от улицы Рымарской, почему он находится там и что именно связывает Рымарскую с известной киноактрисой и певицей. Скорее смотрите видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове пройдет фотовыставка городов Украины за 100 лет.