18.08.2021 18:16

Откатные ворота Hörmann. Практичное решение для вашей зоны проезда

Такие ворота отлично впишутся в архитектурный ансамбль любого стиля. Их дизайн уместен и в промышленной зоне, и в загородном дворике. А прочная консольная конструкция способна безотказно функционировать в самых неблагоприятных климатических условиях.

Немецкий концерн Hörmann — признанный европейский лидер в производстве пропускных систем: ворот и дверей разных типов и сопутствующей продукции. Все изделия бренда выделяет органичное сочетание высоких функциональных качеств и элегантного внешнего вида. Высокотехнологичная автоматика обеспечивает повышенный уровень комфорта.

Откатные ворота Hörmann представляют собой свободнонесущую конструкцию, изготовленную из стали высшего качества, поэтому характеризуются прочностью и надежностью. Основой ворот является несущая балка, к которой приваривается полотно. Одна створка обеспечивает ширину открывания до 16 м, а двухстворчатая система из полотен, движущихся в разные стороны, открывает проезд шириной до 32 м.

Преимущества откатных ворот Hörmann

Популярность откатной воротной конструкции обусловлена рядом ее позитивных характеристик:

Поскольку конструкция предварительно смонтирована, ее установка на месте осуществляется быстро и не требует особых физических усилий или финансовых затрат.

Благодаря предварительному натяжению полотна его прогиб сводится к минимуму.

Система регулировки выравнивает конструкцию по всем плоскостям.

Полотно не трется о боковые ролики, так как предусмотрена защитная алюминиевая полоска.

Дополнительные алюминиевые петли на верхней кромке створок препятствуют соприкосновению роликов с покрытием ворот, что увеличивает долговечность и усиливает эстетические качества конструкции.

Изготовленное из материалов повышенной закалки, устройство надежно, долговечно, работает при любых погодных условиях и обеспечивает высокий уровень противопожарной безопасности.

Механизм автоматического управления и высококачественное покрытие роликов гарантируют бесшумную и плавную работу, что особенно актуально в густонаселенных поселках.

Лед, снег и загрязнение не мешают движению воротного полотна.

Воротами удобно управлять с помощью пульта в радиусе около 500 м, при отключении электричества используется устройство с ручным приводом.

Опция частичного открывания ворот и наличие калитки предоставляют возможность без лишней надобности не приводить в движение всю конструкцию.

Поскольку калитка без порога, человек, передвигающийся на коляске, велосипеде, скутере или с садовой тележкой, сможет беспрепятственно попасть внутрь/наружу.

Сервис и обслуживание предельно просты. Прочистку механизма путем продувания можно проводить раз в несколько лет.

Четыре уровня защиты и пять предохранителей замыкающего контура гарантируют сохранность имущества.

Благодаря наличию фотоэлементов можно остановить движение створки при возникновении препятствия. Неосторожно оставленный автомобиль или зазевавшийся гость не пострадают.

Широкая палитра цветов по международной таблице RAL дает возможность воплотить любое дизайнерское решение.