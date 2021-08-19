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19.08.2021  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 19 августа

Переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквалы 15-20 м/с.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 19 августа

19 августа, в четверг, на Харьковщине ожидается изменение погодных условий. Под влиянием малоподвижного холодного фронта с волнами, в дневные годы предполагается развитие грозовой деятельности, кратковременные дожди и местами шквалистое усиление ветра, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+25°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +37°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 23%. Температура воздуха +28°...+25°C (ощущается как +35°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 24%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики сообщают о низкой активности Солнца. Незначительные геомагнитные возмущения не приведут к возникновению магнитных бурь/

Народные приметы. Погода этого дня указывала на предстоящую осень: "Каков день во Второй Спас, таков и Покров (14.10)". Если день был сухим, то и осень сухая будет, мокрый - мокрая осень, а если ясный, то следует готовится к суровой зиме.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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