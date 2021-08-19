19.08.2021 07:00

Яблочный Спас и День пасечника: события 19 августа

Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.

История праздника такова. Задолго до своих страданий и смерти на кресте Христос начал готовить учеников к предстоящим событиям, чтобы те верно их восприняли. Дело в том, что даже апостолы, тесно общавшиеся с Иисусом, были уверены, что Мессия должен быть царем Израилевым. Христос же хотел, чтобы они поняли, что он не еврейский пророк, а Сын Божий, пришедший на землю ради спасения всего рода человеческого.

Поэтому необходимо было, как пишет преподобный Ефим Сирин, «чтобы Господь явил им царство славы своей прежде поругания своего и бесчестия, чтобы знали они, что распят он не по немощи своей, а добровольно для спасения мира».



С тремя ближайшими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном — Иисус взошел на гору Фавор для молитвы. Молясь, апостолы задремали и не видели начала Преображения Господня. Их разбудило сияние славы — необычайный свет, исходивший от Христа. Рядом со своим учителем апостолы увидели Моисея и Илию, которые беседовали с ним об исходе в Иерусалим ради совершения искупительного подвига.



После на гору спустилось облако, и ученики услышали глас Господень: «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Апостолы испугались, пали ниц и лежали до тех пор, пока Иисус не коснулся их. Напоследок Христос попросил учеников никому не рассказывать об увиденном, пока не свершатся казнь и воскрешение.

Яблочный Спас пришел к нам из языческой Руси. Это праздник сбора урожая яблок. Все обряды этого праздника и еще двух других Спасов, были посвящены Богам Спасам, которые имеют языческие корни. В древние времена таких праздников было множество, они посвящались урожаям каждого плода и перед употреблением их обязательно освещали. Были, например, такие Спасы, как хлебный, ягодный, грибной и другие.

До Второго Спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом вкушали. Иногда, доедая последний кусок спасского яблока, загадывали желание и верили, что оно обязательно исполнится. В южных районах наравне с яблоками освящали и пробовали первый виноград.

В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными.

Яблочный Спас еще называют «первыми осенинами», то есть встречей осени. Считается, что с Яблочным Спасом приходят первые холода. Потому-то в старину и существовал обычай – гулять в поле, провожать песнями закат первого осеннего солнца.

* * *

Сегодня положено чествовать одну из самых мужественных профессий в мире. Шутка ли – добровольно идти в пчелиное облако, чтобы добыть одну из самых правильных съедобных субстанций в мире.

Профессиональный праздник пчеловодов – День пасечника – в Украине начали отмечать с 1997 года.

Подсчитано, что каждая седьмая тонна мирового меда – украинская. На пасеках страны «работает» около пяти миллионов пчелиных семей.

* * *

19 августа отмечают Всемирный день гуманитарной помощи. Он призван напомнить о живущих в нужде людях и о необходимости обеспечить, чтобы они получали помощь, которой заслуживают.

Кроме того, в этот день мировое сообщество вспоминает людей, которые потеряли свои жизни, спасая других, чтобы воздать им должное. Один из них — сотрудник Организации объединенных наций Сержиу Виейра ди Меллу, погибший в результате взрыва гостиницы в Багдаде. Это случилось 19 августа 2003 года — и в честь этого печального события выбрана дата для Всемирного дня гуманитарной помощи.

В этом году ООН и ее партнерские организации призывают проявить солидарность и оказать поддержку 130 миллионам человек, нуждающимся в гуманитарной помощи. День проходит под лозунгом «Единое человечество» и призван привлечь внимание широкой общественности к итогам Всемирного саммита по гуманитарным вопросам, состоявшегося в Стамбуле, участники которого пообещали помочь людям, переживающим кризис, и обеспечить безопасные и эффективные способы оказания гуманитарной помощи.

* * *

Все фотографы (и любители, и профессионалы) и ценители данного искусства ежегодно 19 августа отмечают Всемирный день фотографии. А учреждён он был в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара.

Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции, оно и провозгласило его изобретение «подарком миру». Ведь изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной «технологии».

Также в этот день...

1856 – американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока.

1883 – родилась Габриель «Коко» Шанель, французский кутюрье, законодательница моды в мировом и временнóм масштабе.

1914 – создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов – Украинская боевая управа.

1945 – родился Иен Гиллан, британский рок-певец, вокалист рок-группы «Deep Purple».

1951 – родился Владимир Конкин, советский и российский актер театра и кино («Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя»).

1960 – первый в истории полет в космос живых существ с возвращением на Землю: в СССР был выведен на орбиту «Спутник 5» с собаками Белка и Стрелка на борту. 20 августа он благополучно возвратился на Землю.

1967 – «Пинк Флойд» впервые попали в английский хит-парад лучших альбомов со своей дебютной пластинкой «Piper at the Gates of Dawn».

1969 – родился Мэттью Пери, американский актер, звезда сериала «Друзья». Кстати, роль Ника Озерански из «Девяти ярдов» писалась специально для него.

1970 – на экраны вышел фильм Александра Митты «Гори, гори, моя звезда».

1991 – попытка государственного переворота (ГКЧП), направленного на сохранение СССР. Не получилось...

1992 – в Киеве начал работу I Всемирный форум украинцев.

1993 – в Санкт-Петербурге образована российская рок-группа «Ночные Снайперы».

2002 – в Китае завершился Музыкальный фестиваль снежных гор – первый рок-фестиваль на открытом воздухе в истории страны.

2004 – компания «Google» начала продажу своих акций на фондовом рынке.

2016 – в Харькове открыта 30-я станция харьковского метрополитена - «Победа». Станция расположена на Алексеевской линии метро.



Именины отмечают: Лев.