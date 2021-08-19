19.08.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 19 августа

Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Овна с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут его, но это не помешает Овну сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Овен не будет раздражаться на досадные помехи.



Телец (21 апреля – 21 мая)

День у Тельца в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В жизнь Близнецов ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Близнецов увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Близнецов еще долго могут расходиться по их судьбе, словно круги по воде.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды будут благосклонны к Раку! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Рака вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Рака убережет его внутренняя осмотрительность и обострившаяся интуиция.



Лев (24 июля – 23 августа)

С самого утра в душе у Льва начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Лев могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Льва вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День у Девы обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Деве прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Дева будет еще долго сожалеть об этом.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время им захочется провести дома, однако в течение дня планы Весов могут неоднократно меняться. Хоть сами Весы и не настроены проявлять инициативу, но с удовольствием примут предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Весам по-настоящему комфортно.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Скорпион поудобнее устроится в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят его резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет ему в голову, напомнив о поговорке: «Охота пуще неволи».



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельца могут ожидать разнообразные сюрпризы! В его сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Стрельца настолько внезапно, что он совершенно не успеет к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть – здесь уж кому как повезет.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерога лучше не провоцировать! Даже несмотря на его кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самому Козерогу может показаться, что он – само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Козерога – так всем будет лучше!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Самый эффективный путь для Водолея – это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Водолею следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции – она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Творческий порыв может накатить на Рыб совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Рыб с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.