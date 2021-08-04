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04.08.2021  14:29   

Футбол. Харьковчанки "прошлись катком" по соперницам с фантастическим счетом (видео)

Харьковский клуб устроил жесткую охоту на уманских "Пантер"

Харьковские футболистки разгромили соперниц с рекордным счетом. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт харьковского клуба, первостоличный "Жилстрой-1" победно стартовал на чемпионате Украины по футболу среди женских команд Высшей лиги матчем с уманскими "Пантерами". Харьковчанки "вынесли" соперниц с установили рекордный счет в личных встречах с соперницами, выиграв 15:0.
 
На поле господствовали  многократные и ныне действующего чемпионки Украины. Харьковчанки забили быстро - уже на 9 минуте отличилась Ольга Овдийчук. На 22 минуте матча отметилась Садикоглу Биргюл. К концу первого тайма отличились дублем Юлия Шевчук, Ольга Басанская, Ольга Бойченко и Любовь Шматко.
 
Во втором тайме характер игры совсем не изменился. "Жилстрой-1" продолжал остро атаковать и уже после шести минут после начала тайма увеличил свое преимущество усилиями Ольги Бойченко. Далее отличились Дарья Апанащенко, Анна Петрик, Алевтина Утицких, снова Бойченко и Ольга Овдийчук.
 

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковский клуб Жилстрой-1 в десятый раз стал чемпионом Украины.

 

Тэги:  футбол, победа, харьков, жилстрой 1, спорт, разгром, рекорд, сенсационный счет
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