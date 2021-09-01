01.09.2021 15:32

Назначен новый руководитель Харьковского облуправления полиции

Начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, Приказом Председателя Нацполиции Украины Игорем Клименко начальником ГУ Нацполиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин.

По оценке главы Нацполиции Украины, новоназначенный - опытный руководитель, занимавший руководящие должности в райотделах полиции и более 17 лет возглавлявший Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

«Настоящее перед полицией ставит много серьезных вызовов, на которые нужно мгновенно реагировать. В решении сложных ситуаций важна поддержка органов местного самоуправления и взаимодействие со всеми ветвями власти. Я уверен, что новый руководитель сформирует надежную команду и справится со всеми поставленными задачами», - подчеркнул глава полицейского ведомства.

Заступая на должность, Станислав Перлин поблагодарил министра внутренних дел и руководство Национальной полиции Украины за доверие и заверил, что вместе с коллективом харьковской полиции и представителями власти обеспечит законность и правопорядок в регионе.

«Я буду делать все для создания надежного пространства безопасности в Харьковской области. Наша главная задача - это обеспечение правопорядка», - отметил новый руководитель харьковской полиции.