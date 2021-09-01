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01.09.2021  15:32   

Назначен новый руководитель Харьковского облуправления полиции

Начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, Приказом Председателя Нацполиции Украины Игорем Клименко начальником ГУ Нацполиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин.
 
По оценке главы Нацполиции Украины, новоназначенный   - опытный руководитель, занимавший руководящие должности в райотделах полиции и более 17 лет возглавлявший Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
 
«Настоящее перед полицией ставит много серьезных вызовов, на которые нужно мгновенно реагировать. В решении сложных ситуаций важна поддержка органов местного самоуправления и взаимодействие со всеми ветвями власти. Я уверен, что новый руководитель сформирует надежную команду и справится со всеми поставленными задачами», - подчеркнул глава полицейского ведомства.
 
Заступая на должность, Станислав Перлин поблагодарил министра внутренних дел и руководство Национальной полиции Украины за доверие и заверил, что вместе с коллективом харьковской полиции и представителями власти обеспечит законность и правопорядок в регионе.
 
«Я буду делать все для создания надежного пространства безопасности в Харьковской области. Наша главная задача - это обеспечение правопорядка», - отметил новый руководитель харьковской полиции.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  новый руководитель, полиция, харьков, перлина
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