01.09.2021 14:20

В Харькове осудили боевика "ЛНР", который отсидел в России за наркотики

Задержанный боевик «ЛНР» приговорен к 8 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Отмечается, что Харьковский районный суд признал виновным гражданина Украины за пособничество незаконного вооруженного формирования «народного ополчения Донбасса».

Осужденный с мая 2014 года с оружием в руках охранял террористические позиции «ЛНР», за что получал денежные средства от оккупантов.

Получив ранение, он направился на лечение в Россию, где был задержан и осужден за незаконный сбыт наркотиков. После окончания тюремного срока вернулся в Украину.

Благодаря контрразведке СБУ, злоумышленник был задержан. В ходе проведения обыска, проведенного по месту его жительства, было выявлено 5 боевых гранат РГД-5, РГО с запалами. Помимо этого были установлены тайники с реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства России.

Ранее РЕДПОСТ сообщал , о найденом тайнике с оружием задержанного боевика ЛНР.