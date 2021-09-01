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01.09.2021  14:20   

В Харькове осудили боевика "ЛНР", который отсидел в России за наркотики

Задержанный боевик «ЛНР» приговорен к 8 годам тюрьмы.

Задержание боевика "ЛНР"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
 
Отмечается, что Харьковский районный суд признал виновным гражданина Украины за пособничество незаконного вооруженного формирования «народного ополчения Донбасса». 
 
Осужденный с мая 2014 года с оружием в руках охранял террористические позиции «ЛНР», за что получал денежные средства от оккупантов. 
 
Получив ранение, он направился на лечение в Россию, где был задержан и осужден за незаконный сбыт наркотиков.  После окончания тюремного срока вернулся в Украину.
 
Благодаря контрразведке СБУ, злоумышленник был задержан. В ходе проведения обыска, проведенного по месту его жительства, было выявлено 5 боевых гранат РГД-5, РГО с запалами. Помимо этого были установлены тайники с реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства России.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, о найденом тайнике с оружием задержанного боевика ЛНР.
Источник:   Служба безопасности Украины
 Тэги:  харьков
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