    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Удар ножом как аргумент: под Харьковом женщина чуть не убила возлюбленного
24.11.2021  18:19   Дмитрий Колоней

Удар ножом как аргумент: под Харьковом женщина чуть не убила возлюбленного

Под Харьковом сообщили о подозрении женщине.

Криминал Харьковщина: В Новой Водолаге женщина чуть не зарезала мужчину во время скандала
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 11 ноября 2021 года 70-летняя жительница Новой Водолаги обратилась к правоохранителям, информируя о том, что по месту жительства ее 47-летний сын тяжело ранен ножом.
 
 
По прибытии на место происшествия стражи порядка выяснили, что мужчину ранила его 46-летняя пассия. Как сообщила женщина, у них с потрадавшим возникла бытовая ссора. Отстаивая свою правоту, фигурантка схватила кухонный нож и ударила им мужчину.
 
Возбуждено уголовное дело о преднамеренном тяжком телесном повреждении УК Украины. Женщине грозит до 8 лет за решеткой. 23 ноября женщине доложено о подозрении в совершении данного преступления.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как на Харьковщине женщина в пьяном угаре зарезала сожителя.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, конфликт, харьков, скандал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.11 Криминал и происшествия Полиция просит опознать мужчину, убитого в карьере Харькова (фото) 23.11 Криминал и происшествия Труп мужчины в карьере: в Харькове задержали убийцу (фото) 19.11 Криминал и происшествия Ножом в сердце: под Харьковом будут судить ревнивого убийцу (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 