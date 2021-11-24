24.11.2021 18:19 Дмитрий Колоней

Удар ножом как аргумент: под Харьковом женщина чуть не убила возлюбленного

Под Харьковом сообщили о подозрении женщине.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 11 ноября 2021 года 70-летняя жительница Новой Водолаги обратилась к правоохранителям, информируя о том, что по месту жительства ее 47-летний сын тяжело ранен ножом.

По прибытии на место происшествия стражи порядка выяснили, что мужчину ранила его 46-летняя пассия. Как сообщила женщина, у них с потрадавшим возникла бытовая ссора. Отстаивая свою правоту, фигурантка схватила кухонный нож и ударила им мужчину.

Возбуждено уголовное дело о преднамеренном тяжком телесном повреждении УК Украины. Женщине грозит до 8 лет за решеткой. 23 ноября женщине доложено о подозрении в совершении данного преступления.

Напомним, ранее мы писали о том, как на Харьковщине женщина в пьяном угаре зарезала сожителя