24.11.2021 17:45 Евгений Клочко

Работаем на перспективу: в 18-й больнице запустили в работу кислородную емкость

11-кубовая кислородная ёмкость после испытания в тестовом режиме заработала в Харьковской городской многопрофильной больнице №18.

Как сообщает РЕДПОСТ , на первом этапе к поточному кислороду в в данном медучреждении подключили почти 40% коек. Но работа продолжается, говорят врачи, и в ближайшее время централизованной подачей кислорода будут обеспечены все 240 мест, выделенных для лечения коронавирусных пациентов.

"Бочка запущена. Кислородом сейчас у нас обеспечены 92 койко-места. Пациентам, безусловно, легче дышится, большее насыщение организма. И медперсоналу работается легче, потому что раньше приходилось достаточно часто менять кислородные баллоны, обеспечивая больных кислородом.

Но мы работаем на перспективу, есть ещё два этажа отделения, где сейчас ведутся работы по проведению кислородопровода, после их окончания больница на 100% будет обеспечена потоковым кислородом", - отметила заместитель главного врача больницы №18 Яна Апалькова.

В последнее время, говорит врач, отмечается снижение уровня заболеваемости COVID-19, в результате чего снизилось количество госпитализаций. Сегодня тут проходят лечение 175 пациентов, из них 12 находятся в реанимации, 6 из которых на аппаратах ИВЛ.

"Если раньше к нам поступало более 20 пациентов в день, то теперь 10-15. Вчера, к примеру, 13 человек. Таким образом, заполненность коек составляет 70%, а ранее было 90%. Вот только количество тяжёлых больных остаётся на прежнем уровне. Коронавирус стал более агрессивным и быстро распространяющимся, мы это видим даже из собственной практики", - констатирует Яна Апалькова.

По словам врачей, в больнице на лечение находятся и 21 вакцинированный пациент, но, как выяснили специалисты, эти больные вакцинировались только одной дозой вакцины против коронавируса. Поэтому, рекомендуют харьковчанам, которые сделали одну прививку, вовремя пройти полный курс иммунизации.

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