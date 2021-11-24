24.11.2021 19:10 Евгений Клочко

В Харькове планируют внедрить интеллектуальную систему управления дорожным движением

В Харькове планируется реализовать в ближайшие три года крупный проект Европейского инвестиционного банка «Повышение безопасности автомобильных дорог в городе Харькове».



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Уже несколько лет в КП «Горэлектротранссервис» функционирует Диспетчерский центр мониторинга и управления средствами организации дорожного движения. Именно на базе этого центра будет реализован самый крупный в Украине проект Европейского инвестиционного банка в сфере безопасности дорожного движения. Его ориентировочная стоимость - 25 млн евро.

Как сообщил заместитель директора Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Константин Деменков, в рамках этого проекта в Харькове планируют повысить безопасность пешеходного, велосипедного и дорожного движения на пр. Гагарина, пр. Московском, ул. Полтавский Шлях, ул. Клочковской, ул. Шевченко, пр. Льва Ландау, пр. Науки и полностью в центральной части города.

«Будут использованы европейские подходы к повышению безопасности дорожного движения, например, ограничивающие скорость движения транспорта. Планируется установить еще 1087 камер контроля безопасности дорожного движения и подключить их к диспетчерскому центру, который также будет модернизирован.

Мы создадим интеллектуальную систему управления дорожным движением. Она позволит выводить информацию с камер видеонаблюдения в общественных местах, на основных магистралях и перекрестках с интенсивным движением и других местах массового посещения. Внедрение единой системы видеонаблюдения позволит снизить количество аварий и мест концентрации ДТП.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию перекрестков, строительство новых светофорных объектов и велодорожек», - отметил Константин Деменков.

По его словам, проект рассчитан на три года, и работы могут начаться уже в следующем году.

В настоящее время Диспетчерский центр мониторинга и управления средствами организации дорожного движения контролирует 100 перекрестков в городе и использует 203 видеокамеры. Как рассказала начальник диспетчерского центра Елена Левченко, даже такое количество оборудования позволяет существенно улучшить обстановку на дорогах.

«Недавно патрульная полиция прислала нам письмо с благодарностью, что за полгода, благодаря нашим видеокамерам, они разыскали 55 нарушителей, которые скрылись с места аварий. Иногда мы видим не только ДТП, а и просто нарушения общественного порядка, и тоже направляем эту информацию правоохранителям.

По статистике, там, где стоят наши видеокамеры, количество нарушений значительно уменьшается. Очень ждем модернизации нашего диспетчерского центра, поскольку тогда сможем охватить практически все крупные автомагистрали», - отметила Елена Левченко.

Напомним, 22 ноября депутаты Верховной рады приняли участие в обсуждении аварийности на дорогах Харькова в онлайн и офлайн режимах. Кроме народных избранников на заседании присутствовали представители всех силовых ведомств, руководители города и области.