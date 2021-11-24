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24.11.2021  19:10   Евгений Клочко

В Харькове планируют внедрить интеллектуальную систему управления дорожным движением

В Харькове планируется реализовать в ближайшие три года крупный проект Европейского инвестиционного банка «Повышение безопасности автомобильных дорог в городе Харькове».


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Уже несколько лет в КП «Горэлектротранссервис» функционирует Диспетчерский центр мониторинга и управления средствами организации дорожного движения. Именно на базе этого центра будет реализован самый крупный в Украине проект Европейского инвестиционного банка в сфере безопасности дорожного движения. Его ориентировочная стоимость - 25 млн евро.
 
Как сообщил заместитель директора Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Константин Деменков, в рамках этого проекта в Харькове планируют повысить безопасность пешеходного, велосипедного и дорожного движения на пр. Гагарина, пр. Московском, ул. Полтавский Шлях, ул. Клочковской, ул. Шевченко, пр. Льва Ландау, пр. Науки и полностью в центральной части города.
 
«Будут использованы европейские подходы к повышению безопасности дорожного движения, например, ограничивающие скорость движения транспорта. Планируется установить еще 1087 камер контроля безопасности дорожного движения и подключить их к диспетчерскому центру, который также будет модернизирован.
 
Интеллектуальная система управления дорожным движением в Харькове
 
Мы создадим интеллектуальную систему управления дорожным движением. Она позволит выводить информацию с камер видеонаблюдения в общественных местах, на основных магистралях и перекрестках с интенсивным движением и других местах массового посещения. Внедрение единой системы видеонаблюдения позволит снизить количество аварий и мест концентрации ДТП.
 
Кроме того, проект предусматривает реконструкцию перекрестков, строительство новых светофорных объектов и велодорожек», - отметил Константин Деменков.
 
По его словам, проект рассчитан на три года, и работы могут начаться уже в следующем году.
 
Интеллектуальная система управления дорожным движением в Харькове
 
В настоящее время Диспетчерский центр мониторинга и управления средствами организации дорожного движения контролирует 100 перекрестков в городе и использует 203 видеокамеры. Как рассказала начальник диспетчерского центра Елена Левченко, даже такое количество оборудования позволяет существенно улучшить обстановку на дорогах.
 
 
«Недавно патрульная полиция прислала нам письмо с благодарностью, что за полгода, благодаря нашим видеокамерам, они разыскали 55 нарушителей, которые скрылись с места аварий. Иногда мы видим не только ДТП, а и просто нарушения общественного порядка, и тоже направляем эту информацию правоохранителям.
 
Интеллектуальная система управления дорожным движением в Харькове
 
По статистике, там, где стоят наши видеокамеры, количество нарушений значительно уменьшается. Очень ждем модернизации нашего диспетчерского центра, поскольку тогда сможем охватить практически все крупные автомагистрали», - отметила Елена Левченко.
 
Напомним, 22 ноября депутаты Верховной рады приняли участие в обсуждении аварийности на дорогах Харькова в онлайн и офлайн режимах. Кроме народных избранников на заседании присутствовали представители всех силовых ведомств, руководители города и области. 
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  камеры, транспорт, харьков
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