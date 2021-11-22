22.11.2021 13:04 Виталий Хиневич

Не делают выводов и продолжают нарушать: в Харькове обсуждают резонансные ДТП

На заседании присутствуют депутаты и представители силовых ведомств

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Заседание проходит в учебно-библиотечном корпусе Национального юридического университета.

Депутаты Верховной Рады принимают участие в обсуждении аварийности на дорогах Харькова в онлайн и офлайн режимах. Кроме народных избранников на заседании присутствуют представители всех силовых ведомств, руководители города и области.

По мнению прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, необходимо увеличить количество видеокамер на дорогах города, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Также предложил вернуть уголовную ответственность для граждан которые повторно сели за руль в стадии алкогольного опьянения.

Кроме этого, Антон Геращенко заявил, что в связке с местной властью планируют обезопасить дорожное движение в Харькове, путем установки видеокамер.

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Выездной комитет также заявил о необходимости ужесточения административной и уголовной ответственности за правонарушения связанные с дорожно-транспортными происшествиями.

Пристальное внимание нужно обратить на случаи управления автомобилем в стадиях алкогольного и наркотического опьянения. Помимо этого, стоит пересмотреть суммы залогов на стадии досудебного разбирательства.

На заседании комитат присутствовал и мэр Харькова Игорь Терехов, который высказал возмущение о ситуации на дорогах и призвал всех к конструктивной работе.

«Нарушают и не делают никаких выводов, продолжают и дальше пренебрегать правилами дорожного движения. Садятся за руль пьяными или под действием наркотиков. Нагло ведут себя по отношению к сотрудникам полиции.

С таким положением вещей мы не можем мириться, мы обязаны сделать дорожное движение в Харькове безопасным и комфортным. Городская власть проводить работы по улучшению дорожного покрытия, делает транспортную разметку и создает безопасные переходы и переезды»,- отметил мэр города.

Напомним, ужасное ДТП на Гагарина произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. В Infiniti пострадали 3 человека, их госпитализировала скорая.