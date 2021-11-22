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22.11.2021  13:30   Виталий Хиневич

Какие мессенджеры наиболее популярны среди украинцев

В Украине провели исследование среди жителей Украины, изучив популярность мобильных приложений.

Мессенджеры в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Киевского международного института социологии. 
 
Отмечается, что при онлайн общении, жители чаще всего используют Viber, его предпочитают 73,6% украинцев.
 
 
На втором месте расположился мессенджер Facebook, с показателем 42,7%.
 
Почетное третье место занял Telegram с отметкой в 31,6%. В свою очередь используют приложение WhatsApp 25,3%. Самым не популярным серди приложений, которые участвовали в соцопросе, является Signal – 3,8%.
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что компания Facebook изменила свое название на Meta. Название ее главной социальной сети при этом осталось прежним. Цукерберг отметил, что для использования других сервисов компании, пользователям Meta не понадобится аккаунт в фейсбуке.
 
Источник:   Киевский международный институт социологии
 Тэги:  мессенджеры, харьков
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