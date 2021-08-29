29.08.2021 15:25 Евгений Клочко

Большой брат следит за тобой: в Харькове за безопасностью в городе следят камеры видеонаблюдения

Будьте внимательны, за вами следят люди в погонах. Харьковские патрульные сообщают, что в городе уже начинают работать камеры видеонаблюдения. Некоторые из них будут следить за соблюдением скоростного режима на дорогах города.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По словам начальника патрульной полиции Харьковской области Алены Стрижак, на территории Харькова и Харьковской области сейчас установлено 21 камера, из них одна уже функционирует и измеряет скоростной режим. Эта камера находится на Велозаводском мосту на перекрестке пяти дорог. Остальные камеры еще пока работают в тестовом режиме. Кроме этого, у управления патрульной полиции есть доступ к 157 камера города. Из них 24 считывают номера транспортных средств.

Алена Стрижак добавила, что патрульные полицейские всячески поддерживают идею городской власти о создании ситуационного центра и внедрение в жизнь программы «Безопасный город», когда все службы будут следить за спокойствием в Харькове.

"Жизненно необходима эта система. И Харьков один из первых, я надеюсь, заврешит эту систему. Любое, даже резонансное ДТП, намного быстрее и эффективнее раскрывается. Если есть новейшие технологии, я считаю, их необходимо использовать. Их необходимо применять для повышения эффективности несения службы всеми подразделениями. Не только полицейскими, а всеми подразделениями", - отметила Алена Стрижак.

Напомним, с конца июля на Московском проспекте в Харькове заработали камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Журналисты РЕДПОСТ разбирались, стоит ли обжаловать штраф за нарушение ПДД, когда вы даже не заметили, что что-то нарушили?