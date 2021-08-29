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29.08.2021  15:25   Евгений Клочко

Большой брат следит за тобой: в Харькове за безопасностью в городе следят камеры видеонаблюдения

Будьте внимательны, за вами следят люди в погонах. Харьковские патрульные сообщают, что в городе уже начинают работать камеры видеонаблюдения. Некоторые из них будут следить за соблюдением скоростного режима на дорогах города.

Камеры видеонаблюдения в Харькове следят за безопасностью в городе. Новости Харькова
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
 
По словам начальника патрульной полиции Харьковской области Алены Стрижак, на территории Харькова и Харьковской области сейчас установлено 21 камера, из них одна уже функционирует и измеряет скоростной режим. Эта камера находится на Велозаводском мосту на перекрестке пяти дорог. Остальные камеры еще пока работают в тестовом режиме. Кроме этого, у управления патрульной полиции есть доступ к 157 камера города. Из них 24  считывают номера транспортных средств. 
 
Камеры видеонаблюдения в Харькове следят за безопасностью в городе
 
Алена Стрижак добавила, что патрульные полицейские всячески поддерживают идею городской власти о создании ситуационного центра и внедрение в жизнь программы «Безопасный город», когда все службы будут следить за спокойствием в Харькове.
 
"Жизненно необходима эта система. И Харьков один из первых, я надеюсь, заврешит эту систему. Любое, даже резонансное ДТП,  намного быстрее и эффективнее раскрывается. Если есть новейшие технологии, я считаю, их необходимо использовать. Их необходимо применять для повышения эффективности несения службы всеми подразделениями. Не только полицейскими, а всеми подразделениями", - отметила Алена Стрижак.
 
Напомним, с конца июля на Московском проспекте в Харькове заработали камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Журналисты РЕДПОСТ разбирались, стоит ли обжаловать штраф за нарушение ПДД, когда вы даже не заметили, что что-то нарушили?
 
 
Тэги:  харьков, камеры
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