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15.02.2022  10:41   Евгений Клочко

130 камер и 19 порталов: в Украине появилась самая "умная" автодорога

На автомобильной трассе Киев-Борисполь начала функционировать новая система управления трафиком.

Самая умная трасса появилась в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог Киевской области.
 
За дорожной ситуацией на 17-километровом участке трассы М-03 следят более 130 камер и 19 информационных порталов. Система, которую реализовали на данном участке, стала первой в Украине с таким набором функций.
 
Данная система проходила тестирование на протяжение месяца. Вдоль трассы установлены информационные табло, на которых указывается информация о допустимой скорости движения, состоянии автодорог, температуре воздуха и т.д.
 
Самая умная трасса появилась в Украине: как она работает
 
На трассе, для контроля и мониторинга дорожной обстановки, используется система Invipo. С ее помощью операторы контролируют и управляют элементами дорожной инфраструктуры.
 
Ежедневно по автотрассе Киев-Борисполь проезжают порядка 85 тысяч машин. 
 
Напомним, в Харькове планируют установить динамические дорожные знаки на светофорах. Новые дорожные знаки будут показывать оптимальную скорость движения, чтобы автомобили попадали в "зеленую волну" светофоров.
 
То есть, автомобили гарантированно смогут проезжать перекрестки на "зеленый" сигнал светофора. 
 
В зависимости от времени суток рекомендованная скорость будет меняться. Контролировать объекты будут из диспетчерского центра, который работает на базе КП "Горэлектротранссервис" уже более 6 лет. Сейчас специалисты работают на расчетами и выбирают магистрали для установки таких знаков.
 
Также специалисты планирует разрабатывать все новые и новые программы, позволяющие моделировать и прогнозировать движение транспорта. И в итоге создадут интеллектуальную систему управления ситуацией на дорогах города.

 

Источник:   САД Киевской области
 Тэги:  трасса, камеры, харьков
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