15.02.2022 10:41 Евгений Клочко

130 камер и 19 порталов: в Украине появилась самая "умная" автодорога

На автомобильной трассе Киев-Борисполь начала функционировать новая система управления трафиком.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог Киевской области.

За дорожной ситуацией на 17-километровом участке трассы М-03 следят более 130 камер и 19 информационных порталов. Система, которую реализовали на данном участке, стала первой в Украине с таким набором функций.

Данная система проходила тестирование на протяжение месяца. Вдоль трассы установлены информационные табло, на которых указывается информация о допустимой скорости движения, состоянии автодорог, температуре воздуха и т.д.

На трассе, для контроля и мониторинга дорожной обстановки, используется система Invipo. С ее помощью операторы контролируют и управляют элементами дорожной инфраструктуры.

Ежедневно по автотрассе Киев-Борисполь проезжают порядка 85 тысяч машин.

Напомним, в Харькове планируют установить динамические дорожные знаки на светофорах . Новые дорожные знаки будут показывать оптимальную скорость движения, чтобы автомобили попадали в "зеленую волну" светофоров.

То есть, автомобили гарантированно смогут проезжать перекрестки на "зеленый" сигнал светофора. В зависимости от времени суток рекомендованная скорость будет меняться. Контролировать объекты будут из диспетчерского центра, который работает на базе КП "Горэлектротранссервис" уже более 6 лет. Сейчас специалисты работают на расчетами и выбирают магистрали для установки таких знаков. Также специалисты планирует разрабатывать все новые и новые программы, позволяющие моделировать и прогнозировать движение транспорта. И в итоге создадут интеллектуальную систему управления ситуацией на дорогах города.