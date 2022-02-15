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15.02.2022  10:50   Виталий Хиневич

В Новобаварском районе Харькова проведут ремонт водопровода

В Новобоварском районе города временно будет прекращена подача воды в некоторых домах.

Вода
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Сообщается, что с водоснабжение части абонентов Новобаварского района будет прекращено с 01:00 16 февраля до 10:00 17 февраля на водоводе по проспекту Ново-Баварскому.
 
Таким образом, подача воды будет прекращена по таким адресам: 
 
  • ул. Надежды, 14, 15, 16-а-е; 
  • ул. Подлесная, 1-а, 1-б; 
  • ул. Строителей, 1, 3;
  • пр. Гагарина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14; 
  • ул. Некрасова, 11, 11-б, 41; 
  • ул. Молодежная, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 5; 
  • ул. Молодежная, 3 (котельная), 3-а (ЦТП).
 
Также водоснабжение будет прекращено в частном секторе, по следующим адресам:
 
  • ул. Некрасов;
  • ул. Катаева; 
  • ул. Даргомыжского;
  • ул. Архангельской, 32.
 
Подача воды с пониженным давлением будет осуществляться по:
 
  • ул. Архангельской, 1-17;
  • пр. Ново-Баварском, 99-127;
  • ул. Колонной, 1-20;
  • в поселках Подворки и Солоницевка.
 
На время проведения ремонтных работ, КП "Харьковводоканал" будет осуществлять подвоз воды автоцистернами.
 
Напомним, в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду 15 февраля..
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, вода, харьков
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