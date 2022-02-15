15.02.2022 10:50 Виталий Хиневич

В Новобаварском районе Харькова проведут ремонт водопровода

В Новобоварском районе города временно будет прекращена подача воды в некоторых домах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Сообщается, что с водоснабжение части абонентов Новобаварского района будет прекращено с 01:00 16 февраля до 10:00 17 февраля на водоводе по проспекту Ново-Баварскому.

Таким образом, подача воды будет прекращена по таким адресам:

ул. Надежды, 14, 15, 16-а-е;

ул. Подлесная, 1-а, 1-б;

ул. Строителей, 1, 3;

пр. Гагарина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14;

ул. Некрасова, 11, 11-б, 41;

ул. Молодежная, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 5;

ул. Молодежная, 3 (котельная), 3-а (ЦТП).

Также водоснабжение будет прекращено в частном секторе, по следующим адресам:

ул. Некрасов;

ул. Катаева;

ул. Даргомыжского;

ул. Архангельской, 32.

Подача воды с пониженным давлением будет осуществляться по:

ул. Архангельской, 1-17;

пр. Ново-Баварском, 99-127;

ул. Колонной, 1-20;

в поселках Подворки и Солоницевка.

На время проведения ремонтных работ, КП "Харьковводоканал" будет осуществлять подвоз воды автоцистернами.

Напомним, в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду 15 февраля..