15.02.2022 10:50 Виталий Хиневич
В Новобаварском районе Харькова проведут ремонт водопровода
В Новобоварском районе города временно будет прекращена подача воды в некоторых домах.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Сообщается, что с водоснабжение части абонентов Новобаварского района будет прекращено с 01:00 16 февраля до 10:00 17 февраля на водоводе по проспекту Ново-Баварскому.
Таким образом, подача воды будет прекращена по таким адресам:
-
ул. Надежды, 14, 15, 16-а-е;
-
ул. Подлесная, 1-а, 1-б;
-
ул. Строителей, 1, 3;
-
пр. Гагарина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14;
-
ул. Некрасова, 11, 11-б, 41;
-
ул. Молодежная, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 5;
-
ул. Молодежная, 3 (котельная), 3-а (ЦТП).
Также водоснабжение будет прекращено в частном секторе, по следующим адресам:
-
ул. Некрасов;
-
ул. Катаева;
-
ул. Даргомыжского;
-
ул. Архангельской, 32.
Подача воды с пониженным давлением будет осуществляться по:
-
ул. Архангельской, 1-17;
-
пр. Ново-Баварском, 99-127;
-
ул. Колонной, 1-20;
-
в поселках Подворки и Солоницевка.
На время проведения ремонтных работ, КП "Харьковводоканал" будет осуществлять подвоз воды автоцистернами.
Напомним, в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду
15 февраля..
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0