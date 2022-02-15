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15.02.2022  11:05   Ирина Круглова

В Харькове почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля чтят память воинов-интернационалистов.

Возложение цветов
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
В Харькове возле памятника воинам-интернационалистам провели возложение. В сквере собрались духовенство, представители городских и областных администраций, участники боевых действий и родственники погибших. Присутствующие почтили память тех, кто не вернулся с войны, минутой молчания и возложили цветы к памятники. 
 
«Я помню эти времена, как возвращались ребята с войны - мои ровесники, также помню как семьи теряли своих сыновей, мужей, наш долг - помнить их подвиг и поддерживать семьи погибших. Кроме того, мы хотим в храме возле сквера установить колокольню, которая будет звонить один раз в году, 15 февраля, по погибшим воинам», - отметил мэр города Игорь Терехов. Градоначальник уточнил, что колокольню оборудуют в течении года.
 

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Тэги:  воины-интернационалисты, армия, харьков
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