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15.02.2022  11:13   Рита Парфенова

Под Харьковом пропала девушка в красной куртке (фото)

В Харькове и области разыскивают 14-летнюю Таисию Халимончук.


Фото из открытых источников

Последний раз родные видели девушку 6 февраля, передает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

В четыре часа дня 6 февраля 14-летняя Таисия Халимончук вышла из дома в селе Гинеевка Чугуевского района (бывший Змиевской район) и с того момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы Таисии: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. На веке правого глаза родинка.

На момент выхода из дома была одета как на фото слева: в красную удлиненную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны с белой полосой, черные ботинки. На голове – серая шапка.

Всех, кто имеет информацию, просят обращаться по телефонам 068-11-00-911 или 102.

В Харькове и области разыскивают 14-летнюю Таисию Халимончук.

Напомним,15-летнюю девушку, жительницу Волчанска, которая 4 февраля ушла областной детской больницы на улице Клочковской в Харькове, на следующий день нашли в родном городе сотрудники сектора ювенальной превенции.

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  розыск, пропал без вести, харьков
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