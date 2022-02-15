15.02.2022 11:31 Евгений Клочко

Молнупиравир: кому нельзя принимать новое лекарство от Covid-19

Врач-инфекционист рассказала, кому категорически противопоказано лекарство от коронавируса "Молнупиравир".

Новый препарат от Covid-19 "Молнупиравир", который недавно завезли в Украину, должны приписывать только людям, относящимся к зоне риска, однако противопоказан беременным.

Далеко не все больные нуждаются в приеме противовирусных препаратов. В первую очередь это люди, которые находятся в группе риска – старше 60 лет, имеющие сопутствующие патологии, например сахарный диабет, ожирение, гипертоническую болезнь и т.д., – говорит Федорова.

По ее словам "Молнупиравир" ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно. Препарат принимается только после консультации с врачом.

Он не выписывается беременным и кормящим женщинам, а также женщинам, которые планируют беременность. Если вы все же принимаете препарат, тогда лучше пользоваться средствами контрацепции и минимум две недели после окончания приема препарата лучше воздержаться от зачатия, - говорит Федорова.

По ее словам "Молнупиравир" – препарат не новый. Еще в 2013 году он был рекомендован для лечения гриппа, гепатита С и других РНК-вирусов. А последние исследования американских и английских ученых показали, что он способен влиять и на коронавирус.

По словам врача-иммунолога, доктора медицинских наук Аллы Волохавой, препарат прекращает построение новых молекул РНК, что способствует прекращению размножения вируса в клетках.

Таблетки следует применять в первые 5 дней инфицирования. Назначают препарат больных сахарным диабетом, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с избыточным весом и гражданам старше 60 лет.