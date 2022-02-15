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15.02.2022  10:25   Виталий Хиневич

"Молнупиравир" в Украине: как получить препарат, и заменит ли он вакцину от COVID-19

Препарат от коронавируса "Молнупиравир" значительно уменьшает риск госпитализации.

Таблетки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".
 
Сообщается, что в Украину прибыла партия препарат  "Молнупиравир", создателем которого является американская фармацевтическая компания  Merck Sharp&Dohme. 
 
По словам врача-иммунолога, доктора медицинских наук Аллы Волохавой, препарат прекращает построение новых молекул РНК, что способствует прекращению размножения вируса в клетках.
 
Таблетки следует применять в первые 5 дней инфицирования. Назначают препарат больных сахарным диабетом, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с избыточным весом и гражданам старше 60 лет.
 
 
Препарат не должен продаваться в аптеках, медикамент можно получить у семейного врача согласно назначения. Медики склоны полагать, что противовирусный препарат вместе с вакциной сможет повлиять на ход пандемии.
 
Напомним, в последнее время медики все чаще сталкиваются с ситуацией, когда у людей, переболевших коронавирусом, начинают выпадать волосы. Это происходит примерно у 24% всех перенесших недуг, в том числе у тех, кто переболел в легкой форме.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  коронавирус, "молнупиравир", харьков
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