15.02.2022 10:25 Виталий Хиневич

"Молнупиравир" в Украине: как получить препарат, и заменит ли он вакцину от COVID-19

Препарат от коронавируса "Молнупиравир" значительно уменьшает риск госпитализации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что в Украину прибыла партия препарат "Молнупиравир", создателем которого является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

По словам врача-иммунолога, доктора медицинских наук Аллы Волохавой, препарат прекращает построение новых молекул РНК, что способствует прекращению размножения вируса в клетках.

Таблетки следует применять в первые 5 дней инфицирования. Назначают препарат больных сахарным диабетом, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с избыточным весом и гражданам старше 60 лет.

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Препарат не должен продаваться в аптеках, медикамент можно получить у семейного врача согласно назначения. Медики склоны полагать, что противовирусный препарат вместе с вакциной сможет повлиять на ход пандемии.

Напомним, в последнее время медики все чаще сталкиваются с ситуацией, когда у людей, переболевших коронавирусом , начинают выпадать волосы. Это происходит примерно у 24% всех перенесших недуг, в том числе у тех, кто переболел в легкой форме.