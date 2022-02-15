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15.02.2022  10:15   Евгений Клочко

В Харькове похитили бизнесмена и вымогали крупную сумму денег

Члены преступной группы напали на мужчину у подъезда, избили и увезли в лес на его собственном автомобиле, где требовали несуществующий долг в сумме 1,5 миллиона гривен.

В Харькове похитили бизнесмена и вымогали крупную сумму денег В Харькове похитили бизнесмена и вымогали крупную сумму денег
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП в Харьковской области, 13 февраля к правоохранителям обратился мужчина. Он сообщил, что стал свидетелем похищения человека.
 
На место вызова немедленно прибыло руководство нацполиции области и следственно-оперативная группа. По прибытию на месте были обнаружены следы крови и перчатка.
 
Отрабатывая территорию области в поселке Хорошево, недалеко от автомобильной дороги был обнаружен автомобиль Audi. К ручке двери пластиковой стяжкой был пристегнут похищенный мужчина.
 
 
Потерпевшим оказался 38-летний харьковский предприниматель. Он рассказал, что вечером 13 февраля у подъезда дома, где он проживает, к нему подошли незнакомые мужчины, ударили в лицо, забрали ключи от автомобиля и насильно посадили в машину. Во время поездки один из нападавших отобрал у потерпевшего травматический пистолет и, угрожая применением оружия, потребовал 1,5 миллиона гривен для погашения несуществующего долга.
 
Физическое насилие продолжили и в лесу, куда его привезли вымогатели. Его избивали и требовали указать место, где он хранит деньги. После этого трое неизвестных забрали у потерпевшего ключи от квартиры, пристегнули его к дверце машины пластиковой стяжкой и удалились, оставив с ним  своего подельника.
 
Через некоторое время на место прибыли полицейские, освободили потерпевшего и задержали одного из нападавших. Позже правоохранители задержали остальных участников группы. Все они жители Харьковской области в возрасте от 26 до 62 лет. 
 
Им объявлено о подозрении в совершении преступления по двум статьям УКУ. Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Согласно санкциям статей им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове обезвредили банду вымогателей. Злоумышленники, угрожая холодным оружием, вымогали денежные средства у своих жертв.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  вымогательство, полиция, харьков
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