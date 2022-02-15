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15.02.2022  10:04   Евгений Клочко

Министр обороны Резников рассказал о возможности введения военного положения в Украине

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заверил, что в стране нет никаких оснований для введения военного положения.

Введение военного положения в Украине: министр обороны дал прогноз
 
Об этом он рассказал в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает РЕДПОСТ.
 
"Моя оценка момента – точно не тревожная. Причин для того, чтобы собирать чемодан и куда-то ехать, нет. Мы никуда не уезжаем и остаемся здесь – что бы там кто-то себе ни думал. Я убежден, что оснований для введения военного положения на сегодняшний день абсолютно нет", – заявил Алексей Резников.
 
Военное положение, по словам министра, в Украине введут только в том случае, если есть агрессия "в качестве уже вторжения".
 
 
Одновременно с этим Резников отметил, что в Киеве и вокруг него сосредоточено "достаточное количество" войск, чтобы дать отпор, если будет наступление российских войск.
 
Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 14 февраля в своем видеообращении заявил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.
 
По его словам, несмотря на любые заявления о возможной агрессии со стороны России, никто не паникует и не боится. 
 
Кроме этого отмечается, что ведомство не допустит никаких сепаратистских проявлений вроде тех, которые были весной 2014 года в Харькове, Луганске и Донецке.
 
Тэги:  армия, военное положение, харьков
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