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15.02.2022  09:53   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 737 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1354 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 293 771 человека. Выздоровело 247 227 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 39 801 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 857 человек (в том числе у 737 жителей города Харькова). 109 человек заболели в Чугуевском районе, 97 – в Изюмском, 89 – в Красноградском, 79 – в Лозовском, 63 – в Богодуховском, 60 – в Купянском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 февраля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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