15.02.2022 09:37 Рита Парфенова

В Харькове пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

В марте 2022 года во всех районах Харькова стартует ежегодная кампания по вакцинации домашних животных против бешенства.





Согласно графику массовых прививок, с марта по май вакцинируют животных жильцов многоэтажных домов и с мая по октябрь — частного сектора, передает РЕДПОСТ.



Информационные объявления о дате, месте и времени проведения вакцинации будут размещены за 3-4 дня до начала кампании на досках объявлений в жилых домах.



Вакцинация животных производится бесплатно. Владельцу животного нужно будет лишь оплатить справку о прививке, выдаваемую ветеринарным врачом. Ее стоимость составляет 10 грн.



По информации специалистов, ситуация с бешенством животных в Харькове остается сложной. Так в 2020 году в Харькове заболело бешенство два домашних животных, а в 2021-м – три. Гибель этих животных можно было бы предупредить, если бы владельцы выполняли свои обязанности, указанные в пункте 6 «Правил содержания собак, кошек и хищных животных в населенных пунктах». Так, владельцы собак и кошек обязаны ежегодно приводить/приносить любимцев в ветеринарное учреждение для осмотра, иммунизации против бешенства и лечебно-профилактических обработок.

Напомним, в области ежегодно проводится осенняя кампания борьбы с бешенством среди диких животных – над лесами и полями области разбрасывают с самолета брикеты из мясокостной муки с вакциной против бешенства.