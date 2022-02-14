14.02.2022 10:17 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 762 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1107 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 292 417 человек. Выздоровело 246 583 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 39 100 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 801 человека (в том числе у 7629 жителей города Харькова). 75 человек заболели в Изюмском районе, 69 – в Чугуевском, 31 – в Лозовском, 67 – в Купянском, 52 – в Богодуховском, 12 – в Красноградском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 февраля.