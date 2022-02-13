13.02.2022 10:55 Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1211 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1856 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 291 310 человек. Выздоровело 245 826 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 38 760 человек.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 12 февраля.