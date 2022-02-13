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13.02.2022  10:15   Виталий Хиневич

Мужчина срезал кабеля коммуникаций в Харькове

По проспекту Победы неизвестный срезал кабеля связи.

Кабеля
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что по проспекту Победы сработала сигнализация коммуникационных сетей. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Возле одного из многоэтажных домов полицейские заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Подойдя ближе к гражданину, правоохранители увидели рядом с ним срезанные кабеля.
 
 
На место совершения преступления была вызвана следственно-оперативная группа. Следственные действия продолжаются.
 
Напомним, с августа 2021 года безработный мужчина на территории разных районов Харькова похищал мусорные урны. Гражданин обхватывал двумя руками мусорный бак, который был вмонтирован в землю и вырывал его с места установки. После совершения кражи злоумышленник распоряжался ими на собственное усмотрение.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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