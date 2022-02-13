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13.02.2022  09:30   Виталий Хиневич

В Харьковской области медики скорой спасали мужчину от клинической смерти

В Изюмском районе бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия.

Медики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Сообщается, что бригада скорой помощи № 1903 в составе фельдшера Виталия Савина, медицинского брата Михаила Распопова и водителя Максима Игнатенко оказывала реанимационный мероприятия.
 
У жителя Изюмского района наступила клиническая смерть в результате нарушения мозгового кровообращения. Благодаря профессиональным действиям медиков, у пациента  возобновилась сердечно-легочная деятельность.
 
 
После оказания медицинской помощи, мужчину госпитализировали в больницу.
 
Раньше мы писали о  том, как новый харьковчанин появился на свет благодаря чисто мужской бригаде скорой помощи.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  харьков, происшествие
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