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13.02.2022  08:45   Виталий Хиневич

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 13 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение воды
 
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
 
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
 

Шевченковский район:

  • ул. Новгородская, 2 (подъезд №4, стояк);
  • пер. Отакара Яроша, 11 (подъезд №1);
  • ул. Балакирева, 50-а (подъезд №1, стояк);
  • ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 13 февраля.

 

Киевский район:

  • ул. Продольная, 1(подъезд №1) до 20:00 13 февраля.
 

Московский район:

  • ул. Валентиновская, 24-б (подъезд №2, стояк) до 17:00 13 февраля.

Слободской район:

  • ул. Ковтуна, 23(подъезд №1, стояк) до 17:00 14 февраля.
 

Холодногорский район:

  • ул. Холодногорская, 11(подъезд №6, стояк) до 17:00 13 февраля.
 
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 12 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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