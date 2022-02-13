13 февраля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Всемирный день радио отмечается 13 февраля с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
Дата выбрана не случайно – 13 февраля 1946 года в штаб-квартире ООН впервые вышло в эфир Радио ООН.
Всемирный день радио проводится с целью укрепления сотрудничества между всеми любителями радио, будь то крупные компании или одиночки-любители, и продвижения всеобщего доступа к информации.
По случаю Всемирного дня радио 2022 года ЮНЕСКО предлагает радиостанциям отметить уже десятое по счету проведение этого международного дня, а также более чем вековую историю радио. Основное внимание в этом году будет уделено трем темам:
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Накануне Дня влюбленных, 13 февраля, мир отмечает День презерватива.
Эта дата вошла в мировые календари в 2007 году, и с каждым годом акции, приуроченные к этому дню, становятся все более креативными и разнообразными.
Цель Международного дня презерватива – рассказать сексуально-активным людям о презервативе как о надежном методе контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ.
В Украине в этот день обычно проходят акции и флэшмобы, во время которых активисты раздают прохожим «изделия №2». Так что если увидите массовика-затейника в интересном «плаще-капюшоне», не спешите огибать его по широкой дуге.
Приметы дня
В этот день почитается память святителя Никиты, затворника Печерского. В народе святой Никита почитается как хранитель от пожаров, молний и засухи. Наши предки заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.
Также в этот день...
В 1498 году впервые в письменном виде употреблено слово «бухгалтер», что в буквальном переводе с немецкого означает буквально «книгодержатель». Император Священной Римской империи Максимилиан I подписал указ: «Повелеваем делопроизводителя нашей палаты, доверенного и прилежного писца, который ведет книги, отныне называть бухгалтером, каковым должен теперь быть Христоф Штехер».
1769 – родился Иван Крылов, русский баснописец и менее известный музыкант-исполнитель струнных квартетов (он играл обычно партию второй скрипки).
1867 – в венском музыкальном зале «Диана» впервые был исполнен вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Он является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте.
1873 – родился Федор Шаляпин, великий оперный певец, бас.
1895 – братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения.
1903 – родился Жорж Жозеф Кристиан Сименон, бельгийский писатель детективов, литературный отец инспектора Мегрэ.
1924 – премьера «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина.
1936 – в Киеве открылась первая выставка народного искусства Украины.
1936 – родилась Анна Герман, польская эстрадная певица.
1939 – состоялись первые выборы в Сейм Карпатской Украины.
1940 – Михаил Афанасьевич Булгаков закончил роман «Мастер и Маргарита» (первая редакция романа была им уничтожена 18 марта 1930 года).
1946 – Уинстон Черчилль впервые произнес любимую фразу всех политиков: «No Comments».
1950 – родился Питер Габриэл, английский музыкант.
1956 – начинает работу советская антарктическая станция «Мирный».
1959 – на ярмарке детских игрушек в Нью-Йорке впервые представлена кукла Барби.
1960 – родился Пьерлуиджи Коллина, бывший футбольный судья, в настоящее время глава судейского комитета УЕФА, консультант Итальянской ассоциации арбитров, куратор судейского комитета Федерации футбола Украины.
1960 – в Киеве вступил в строй первый украинский ядерный реактор (исследовательский ВВР-М в Институте физики АН УССР – теперь в Институте ядерных исследований НАНУ).
1962 – родился Максим Леонидов, певец, композитор, основатель бит-квартета «Секрет».
1964 – родился Дмитрий Ревякин – музыкант, поэт, композитор, создатель и лидер группы «Калинов мост».
1972 – в последнем матче хоккейного турнира Олимпиады в Саппоро (Япония) сборная СССР победила команду Чехословакии со счетом 5:2 и в четвертый раз стала чемпионом мира.
1974 – принимается решение о высылке писателя А. И. Солженицына из СССР.
1974 – родился Гарик Мартиросян, шоумен, юморист и телеведущий, сопродюсер, художественный руководитель и «резидент» шоу «Комеди клаб».
1974 – родился Робби Уильямс, британский певец.
1975 – родился Артемий Лебедев, один из самых успешных веб-дизайнеров Рунета.
1981 – в «Нью-Йорк таймс» опубликовано самое длинное предложение – из одной тысячи двухсот восьмидесяти шести слов.
1984 – родился Алексей Мещеряков, российский рок-музыкант, участник группы «Сплин».
1991 – авиация США нанесла удар по предполагаемому иракскому командному пункту в Багдаде. Как оказалось, это было обычное бомбоубежище, где находились женщины, дети, старики. Погибло около 400 человек.
Именины отмечают: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.
Сегодня звезды обещают, что слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Съесть лишнее пирожное, поспать подольше, купить что-нибудь ненужное, пофлиртовать, забыть про любые важные дела, чтобы встретиться с друзьями, – все это сегодня будет гармонично сочетаться с движением звезд, так почему бы и не побаловать себя? Единственное, звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках, совершенных под влиянием эмоций.
В выходные, 12-13 февраля, в Харькове предполагается постепенное снижение температуры вследствие поступления прохладного воздуха из Скандинавии.
Всемирный день радио отмечается 13 февраля с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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