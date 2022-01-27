27.01.2022 12:05 Виталий Хиневич

В Харькове отец подговорил сына украсть строительные леса

Отец решил украсть строительные леса вместе со своим сыном.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Сообщается, что в октябре 2021 года мужчина вместе с 12-летним сыном решил совершить кражу строительных лесов. Строительное оборудование находилось на территории земельного участка по улице Наумовской.

Для совершения преступного деяния мужчина убедил сына, что металлические конструкции принадлежат ему. Для этого он попросил ребенка перелезть через забор вместе с ним и забрать их.

Злоумышленник вместе с сыном проник на территорию частного домовладения, и совершили преступное деяние, после чего скрылись в места преступления.

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На данный момент обвинительный акт против 43-летнего ранее судимого мужчины направлен в Киевский районный суд Харькова. Если вину злоумышленника докажут ему может грозить лишение свободы сроком от 4 до 10 лет.

Напомним, с августа 2021 года безработный мужчина на территории разных районов Харькова похищал мусорные урны . Гражданин обхватывал двумя руками мусорный бак, который был вмонтирован в землю и вырывал его с места установки. После совершения кражи злоумышленник распоряжался ими на собственное усмотрение.