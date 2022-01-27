27.01.2022 12:12 Рита Парфенова

Под Харьковом мужчина с удочкой нарушил правила рыболовства

На Оскольском водохранилище рыбак превысил суточную норму улова.





Очередному нарушителю рыболовных норм выписали штраф, передает РЕДПОСТ.



Нарушение Правил рыболовства инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили на Оскольском водохранилище вблизи села Бахтин Изюмского района.



Около четырех часов дня 25 января они увидели мужчину, который удочкой с одним крючком поймал 9,4 кг леща. Такой улов превысил суточную норму вылова рыбы на одного рыбака на 6,4 кг. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составил 31 331 грн.



На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Санкция статьи влечет наложение штрафа в размере от 340 до 680 гривен с конфискацией либо без орудий и улова.



Напомним, 21 января около 17:00 инспекторы рыбоохраны выявили мужчину, который при помощи удочки выловил 35 окуней, чем нанес ущерб рыбному хозяйству в размере 110 670 тысяч гривен.