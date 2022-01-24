Мужчина в Харьковской области нанес ущерб удочкой на 100 тысяч гривен

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Гороскоп на 24 января 2022 года: прогноз для всех знаков Зодиака Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 24 января В Харькове облачная погода продержится весь день. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.