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24.01.2022  15:30   Виталий Хиневич

Мужчина в Харьковской области нанес ущерб удочкой на 100 тысяч гривен

На Оскольском водохранилище задержали мужчину, который совершил правонарушение.

Браконьер
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Рыбоохранный  патруль Харьковской области.
 
Сообщается, что 21 января около 17:00 во время выполнения служебных обязанностей, инспекторы выявили мужчину, который нарушил Правила рыболовства. Гражданин при помощи удочки выловил 35 экземпляров окуней, чем нанес ущерб рыбному хозяйству в размере 110 670 тысяч гривен.
 
 
В отношении нарушителя был составлен протокол согласно части 4 статьи 85 Административного кодекса Украины.
 
Напомним, в Харьковской области задержали браконьеров. Мужчины на плавательном средстве ловили рыбу запрещенными орудиями лова.
 
Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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