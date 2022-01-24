24.01.2022 15:10 Виталий Хиневич

На Харьковщине выявили судимого нелегала

Правоохранители обнаружили мужчину, который незаконно находился на территории Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 42-летний гражданин Туркменистана в течение 3 лет отбывал наказание в харьковском исправительном учреждении за совершение краж в Украине.

Выявили иностранца сотрудники миграционной полиции сразу после освобождения из мест лишения свободы.

После этого полицейские обратились в Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области с обращением о принудительном выдворении нарушителя в Республику Туркменистан и запрет на дальнейший въезд на территорию Украины.

Удовлетворительное решение по иску было принято 22 января. В ближайшее время гражданин Туркменистана покинет пределы Украины.

Напомним, Кабмина 19 января установили максимальное число иностранцев и лиц без гражданства , которые могут подать документы на получение разрешения на иммиграцию в текущем году.