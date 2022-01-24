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24.01.2022  15:10   Виталий Хиневич

На Харьковщине выявили судимого нелегала

Правоохранители обнаружили мужчину, который незаконно находился на территории Украины.

Мигрант
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 42-летний гражданин Туркменистана в течение 3 лет отбывал наказание в харьковском исправительном учреждении за совершение краж в Украине.
Выявили иностранца сотрудники миграционной полиции сразу после освобождения из мест лишения свободы.
 
После этого полицейские обратились в Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области с обращением о принудительном выдворении нарушителя в Республику Туркменистан и запрет на дальнейший въезд на территорию Украины.
 
Удовлетворительное решение по иску было принято 22 января. В ближайшее время гражданин Туркменистана покинет пределы Украины. 
 
Напомним, Кабмина 19 января установили максимальное число иностранцев и лиц без гражданства, которые могут подать документы на получение разрешения на иммиграцию в текущем году.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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