24.01.2022 15:10 Виталий Хиневич
На Харьковщине выявили судимого нелегала
Правоохранители обнаружили мужчину, который незаконно находился на территории Украины.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что 42-летний гражданин Туркменистана в течение 3 лет отбывал наказание в харьковском исправительном учреждении за совершение краж в Украине.
Выявили иностранца сотрудники миграционной полиции сразу после освобождения из мест лишения свободы.
После этого полицейские обратились в Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области с обращением о принудительном выдворении нарушителя в Республику Туркменистан и запрет на дальнейший въезд на территорию Украины.
Удовлетворительное решение по иску было принято 22 января. В ближайшее время гражданин Туркменистана покинет пределы Украины.
Напомним, Кабмина 19 января установили максимальное число иностранцев и лиц без гражданства
, которые могут подать документы на получение разрешения на иммиграцию в текущем году.
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