27.01.2022 12:23

В Харькове ищут свидетелей ДТП в центре города

ДТП в Харькове произошло 25 января на перекрестке улицы Рымарской и переулка Грабовского.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

По информации правоохранителей, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Ford Kuga черного цвета допустил наезд на женщину. В результате ДТП она получил телесные повреждения.

По данному факту было открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП правоохранители просят обращаться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22.