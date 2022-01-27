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27.01.2022  12:23   

В Харькове ищут свидетелей ДТП в центре города

ДТП в Харькове произошло 25 января на перекрестке улицы Рымарской и переулка Грабовского.

ДТП Харьков: полиция ищет свидетелей аварии в центре города
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции. 
 
По информации правоохранителей, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Ford Kuga черного цвета допустил наезд на женщину. В результате ДТП она получил телесные повреждения.
 
По данному факту было открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.
 
Свидетелей и очевидцев данного ДТП правоохранители просят обращаться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22.
 
Напомним, правоохранители ищут свидетелей травмирования женщины на горнолыжной базе "Харьковская Швейцария".
Тэги:  дтп, харьков
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