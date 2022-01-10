10.01.2022 10:30 Виталий Хиневич

На Харьковщине злоумышленницу замучила совесть и она сдалась полиции

Женщина пришла в отделении полиции и созналась в содеянном преступлении.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на станицу Facebook Полицейские офицеры общин Харьковской области.

Сообщается, что 4 января в отделение полиции в поселке городского типа Малиновка обратилась местная жительница. Гражданка рассказала правоохранителям, что в 2021 году она совершила противоправные действия, а именно кражу имущества с территории частного домовладения.

Кроме этого, женщина предоставила полицейским отчет, как именно совершала кражу и поблагодарила сотрудников полиции за их службу.

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В ходе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что мужчина, у которого украли имущество, даже не заметил пропажи. По факту кражи было открыто уголовное дело согласно части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Личные вещи пострадавшего были изъяты и возвращены владельцу.

Напомним, с августа 2021 года безработный мужчина на территории разных районов Харькова похищал мусорные урны . Гражданин обхватывал двумя руками мусорный бак, который был вмонтирован в землю и вырывал его с места установки. После совершения кражи злоумышленник распоряжался ими на собственное усмотрение.