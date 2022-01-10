10.01.2022 10:45 Виталий Хиневич

Землетрясение стало причиной обвала части Великой Китайской стены

В результате происшествия пострадало девять человек.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Global Times».

Сообщается, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу произошло 8 января.

Природное явление произошло в малонаселенном районе, что позволило избежать жертв. Однако, девять человек пострадали и были доставлены в больницу. Во время осмотра культурных достопримечательностей было выявлено разрушение двух метров Великой Китайской стены.

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Рухнувший участок стены относится к временам Империи Мин, которая существовала с 1368 по 1644 год.

Напомним, ранее в Украине произошло землетрясение магнитудой в 2,4 балла.