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10.01.2022  10:45   Виталий Хиневич

Землетрясение стало причиной обвала части Великой Китайской стены

В результате происшествия пострадало девять человек.

Великая Китайская стена
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Global Times».
 
Сообщается, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу произошло 8 января.
 
Природное явление произошло в малонаселенном районе, что позволило избежать жертв. Однако, девять человек пострадали и были доставлены в больницу. Во время осмотра культурных достопримечательностей было выявлено разрушение двух метров Великой Китайской стены.
 
 
Рухнувший участок стены относится к временам Империи Мин, которая существовала с 1368 по 1644 год.
 
Напомним, ранее в Украине произошло землетрясение магнитудой в 2,4 балла.
 
Источник:   Global Times
 Тэги:  землетрясение, великая китайская стена, харьков
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