10.01.2022 11:01 Рита Парфенова

В Харькове владелица турагентства, торговавшая поддельными COVID-сертификатами, пойдет под суд

В один из судов Харькова направлен обвинительный акт в отношении владелицы туристического агентства по факту нарушения санитарных правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний.

Установлен как минимум один факт продажи фейкового ПЦР-теста с отрицательным результатом на COVID-19 клиентам турбюро, передает РЕДПОСТ.



В начале сентября 2021 года владелица турагентства предложила одной из клиенток, желавшей купить семейную путевку в Турцию или Грецию, приобрести поддельный ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19 за 500 грн.



Женщина согласилась и передала деньги директору турагентства. Взамен она получила поддельную справку с отрицательлным результатом ПЦР-теста, выданную одной из медицинских лабораторий.



Во время проведения обысков в помещении турагентства обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, справки о заказе ПЦР-теста.





Статья за нарушение санитарных правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины), предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.



Напомним, в Минздраве Украины призывают людей, которые имеют фальшивый сертификат, но всё же решили сделать прививку против коронавируса по-настоящему, не бояться и приходить в пункты вакцинации.