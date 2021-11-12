12.11.2021 16:20 Виталий Хиневич

Как сделать прививку с поддельным COVID-сертификатом

В Украине введена уголовная ответственность за подделку COVID-документов, в том числе за продажу, приобретение и использование.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве призывают людей, которые имеют фальшивый сертификат, но всё же решили сделать прививку против коронавируса по-настоящему, не бояться и приходить в пункты вакцинации.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что таким людям всё равно грозит ответственность, во всяком случае, на сегодняшний день, потому что нет механизма амнистии от таких уголовных дел. Поэтому этот вопрос сейчас решается на самом высоком уровне, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Использование поддельных документов – это уголовное правонарушение. Даже человек, способствующий следствию, сообщающий о том, где он приобрел этот документ, особенно когда будет доказан факт пользования им, все равно подпадает под уголовную ответственность.

А факт пользования поддельным документом является дополнительным отягчающим обстоятельством. В настоящее время на самом высоком уровне обсуждается механизм потенциальной амнистии для определенных категорий таких нарушителей", - заверил Игорь Кузин.

В том, что рынок поддельных документов каким-то образом вхож в электронную систему здравоохранения, Игорь Кузин выразил сомнения.

Внести ложную информацию в эту систему крайне сложно, речь идет о подделке самого типа документа без внесения соответствующих данных в реестр.

Кроме этого, фальшивые справки не оказывают значительного влияния на реальные официальные данные о количестве вакцинированных от COVID-19.

Однако Игорь Кузин обратился к украинцам, что если кому-то станут известны случаи приобретения документов о вакцинации, сразу сообщать об этом правоохранителям.

Напомним, Сингапур больше не будет оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны.