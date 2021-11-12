    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Контрабанда наркотиков: под Харьковом осужден гастролер из Николаева (фото)
12.11.2021  15:58   Дмитрий Колоней

Контрабанда наркотиков: под Харьковом осужден гастролер из Николаева (фото)

Под Харьковом определилась судьба контрабандиста, перевозившего более 4 килограммов психотропов.


Прокуратура
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт прокуратуры, по информации руководителя окружной прокуратуры Ярослава Коптева, установлено, что в июне 2021 года на стационарном посту полиции Валки сотрудники полиции остановили автомобиль такси.
 
Стражи порядка, общаясь с водителем, заметили сильную нервозность ехавшего в авто пассажира. Когда же  полицейские спрсили, есть ли у него запрещенные вещества, мужчина сообщил, что везет более четырех килограммов психотропного вещество PVP.
 
 
В ходе расследования он признался, что находился в тяжелом материальном положении, поэтому решил сбывать психотропное вещество в разных регионах Украины. Приговором Нововодолажского районного суда Харьковской области от 10 ноября 2021 года мужчина признан виновным и назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции №1 Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
 
 
Справка: приговор не вступил в законную силу, длится срок на апелляционное обжалование.
 
Напомним, ранее мы писали о провале залетного с Черкасчины наркосбытчика, пойманного в Харькове. 28-летний мучжина раскладывал свертки с наркотическими и психотропным веществами. 
 
Тэги:  контрабанда, наркотики
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Криминал и происшествия Наркотики в пирожных, гречке и белье: в Харькове - новый улов контрабанды (фото) 25.10 Криминал и происшествия Под Харьковом накрыли на горячем контрабандистов (видео) 24.08 Криминал и происшествия Суп с наркотиками, сахар с таблетками и "веселое масло": в Харькове подвели итог перехваченного в тюрьмах (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 