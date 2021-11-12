12.11.2021 15:58 Дмитрий Колоней

Контрабанда наркотиков: под Харьковом осужден гастролер из Николаева (фото)

Под Харьковом определилась судьба контрабандиста, перевозившего более 4 килограммов психотропов.



Прокуратура

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт прокуратуры, по информации руководителя окружной прокуратуры Ярослава Коптева, установлено, что в июне 2021 года на стационарном посту полиции Валки сотрудники полиции остановили автомобиль такси.

Стражи порядка, общаясь с водителем, заметили сильную нервозность ехавшего в авто пассажира. Когда же полицейские спрсили, есть ли у него запрещенные вещества, мужчина сообщил, что везет более четырех килограммов психотропного вещество PVP.

В ходе расследования он признался, что находился в тяжелом материальном положении, поэтому решил сбывать психотропное вещество в разных регионах Украины. Приговором Нововодолажского районного суда Харьковской области от 10 ноября 2021 года мужчина признан виновным и назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции №1 Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Справка: приговор не вступил в законную силу, длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, ранее мы писали о провале залетного с Черкасчины наркосбытчика, пойманного в Харькове. 28-летний мучжина раскладывал свертки с наркотическими и психотропным веществами.