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12.11.2021  14:30   Виталий Хиневич

В Украине будут действовать новые виды COVID-сертификатов

Украинцам будут доступны два новых типа COVID-сертификатов.

Новые COVID-сертификаты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
 
Отмечается, что граждане Украины смогут получать сертификат о выздоровлении и вакцинации ребенка. 
 
Сертификат о выздоровлении будет доступен в электронной форме, который подтвердит выздоровление человека от COVID-19. 
 
Действовать новый документ будет 90 суток и 15 дней по установлению диагноза.
 
 
Сейчас данная функция проходит последнюю стадию тестирования. Документ смогут получить те, кому врач установил диагноз и внес его в ведомость. 
 
Детский сертификат можно получить, если ребенок прошел хотя бы один курс вакцинации от коронавирусной инфекции. 
 
Напомним, Сингапур больше не будет оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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