12.11.2021 14:30 Виталий Хиневич
В Украине будут действовать новые виды COVID-сертификатов
Украинцам будут доступны два новых типа COVID-сертификатов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Отмечается, что граждане Украины смогут получать сертификат о выздоровлении и вакцинации ребенка.
Сертификат о выздоровлении будет доступен в электронной форме, который подтвердит выздоровление человека от COVID-19.
Действовать новый документ будет 90 суток и 15 дней по установлению диагноза.
Сейчас данная функция проходит последнюю стадию тестирования. Документ смогут получить те, кому врач установил диагноз и внес его в ведомость.
Детский сертификат можно получить, если ребенок прошел хотя бы один курс вакцинации от коронавирусной инфекции.
Напомним, Сингапур больше не будет оплачивать лечение
COVID-19 невакцинированных жителей страны.
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