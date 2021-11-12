12.11.2021 14:30 Виталий Хиневич

В Украине будут действовать новые виды COVID-сертификатов

Украинцам будут доступны два новых типа COVID-сертификатов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что граждане Украины смогут получать сертификат о выздоровлении и вакцинации ребенка.

Сертификат о выздоровлении будет доступен в электронной форме, который подтвердит выздоровление человека от COVID-19.

Действовать новый документ будет 90 суток и 15 дней по установлению диагноза.

Сейчас данная функция проходит последнюю стадию тестирования. Документ смогут получить те, кому врач установил диагноз и внес его в ведомость.

Детский сертификат можно получить, если ребенок прошел хотя бы один курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, Сингапур больше не будет оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны.