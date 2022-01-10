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10.01.2022  11:20   Виталий Хиневич

В Харькове в выходные полицейские выявляли пьяных водителей

За прошедшие выходные в Харьковской области было зафиксировано 50 ДТП.

Патрульная полиция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что в течение выходных патрульные получили 1573 вызовов, выявили 28 водителей, которые в стадии алкогольного опьянения управляли автомобилем.
 
 
Кроме этого, на территории области произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, три из которых закончились травмами граждан.
 
Напомним, ранее в Харькове на пешеходном переходе насмерть сбили женщину.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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