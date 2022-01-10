10.01.2022 11:20 Виталий Хиневич

В Харькове в выходные полицейские выявляли пьяных водителей

За прошедшие выходные в Харьковской области было зафиксировано 50 ДТП.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.

Отмечается, что в течение выходных патрульные получили 1573 вызовов, выявили 28 водителей, которые в стадии алкогольного опьянения управляли автомобилем.

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Кроме этого, на территории области произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, три из которых закончились травмами граждан.

Напомним, ранее в Харькове на пешеходном переходе насмерть сбили женщину.