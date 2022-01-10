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10.01.2022  11:39   Евгений Клочко

Отключение отопления и горячей воды в Харькове 10 января 2022 года: адреса

Теплоснабжение и подача горячей воды будет частично отключеноа с 10:00 до 20:00 10 января в части Слободского района.


Фото из открытых источников
Отключение отопления и горячей воды связано с необходимостью проведения запланированных ремонтных работ в условиях кратковременного повышения температуры воздуха. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".
 
В связи с этим, тепло временно отключат по таким адресам:
  • пер. Анадырский, 1, 3;
  • ул. Аскольдовская, 6-б, 6-в, 8, 10;
  • в-д Балаклейский, 1-а, 1-б, 4, 6, 8;
  • пр. Гагарина, 175, 175-а, 179;
  • пр. Героев Сталинграда, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1-а, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 21-а, 21-б, 21-в, 23, 25, 25 к-1, 39, 39/41, 41, 41-а, 41/1, 45;
  • ул. Зерновая, 2/1;
  • пер. Зерновой, 1, 1-а, 2, 3/1, 4, 4-а, 4/2;
  • ул. Киргизская, 1-б, 2, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 6-б, 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 9-д, 9-е, 10, 12;;
  • ул. Монюшко, 1, 24;
  • ул. Морозова, 32, 34;
  • ул. Щукина, 1;
  • п-д Киргизский, 1, 6.
Также временно будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам:
  • пр. Гагарина, 175, 175-а, 179;
  • пр. Героев Сталинграда, 1, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1-а, 3, 7, 21-а, 21-б, 21-в, 23, 25, 25 к-1, 39, 39/41, 41, 41-а,  41/1, 45;
  • ул. Зерновая, 2/1;
  • пер. Зерновой, 1, 1-а, 2, 4, 4-а;
  • ул. Киргизская, 1-б, 2, 4, 5-а, 6-б, 12;
  • ул. Монюшко, 1, 24.
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
 
Источник:   ХТС
 Тэги:  отключение отопления, харьков
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