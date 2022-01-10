10.01.2022 11:39 Евгений Клочко

Отключение отопления и горячей воды в Харькове 10 января 2022 года: адреса

Теплоснабжение и подача горячей воды будет частично отключеноа с 10:00 до 20:00 10 января в части Слободского района.



Фото из открытых источников

Отключение отопления и горячей воды связано с необходимостью проведения запланированных ремонтных работ в условиях кратковременного повышения температуры воздуха. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".

В связи с этим, тепло временно отключат по таким адресам:

пер. Анадырский, 1, 3;

ул. Аскольдовская, 6-б, 6-в, 8, 10;

в-д Балаклейский, 1-а, 1-б, 4, 6, 8;

пр. Гагарина, 175, 175-а, 179;

пр. Героев Сталинграда, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1-а, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 21-а, 21-б, 21-в, 23, 25, 25 к-1, 39, 39/41, 41, 41-а, 41/1, 45;

ул. Зерновая, 2/1;

пер. Зерновой, 1, 1-а, 2, 3/1, 4, 4-а, 4/2;

ул. Киргизская, 1-б, 2, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 6-б, 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 9-д, 9-е, 10, 12;;

ул. Монюшко, 1, 24;

ул. Морозова, 32, 34;

ул. Щукина, 1;

п-д Киргизский, 1, 6.

Также временно будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам:

пр. Гагарина, 175, 175-а, 179;

пр. Героев Сталинграда, 1, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1-а, 3, 7, 21-а, 21-б, 21-в, 23, 25, 25 к-1, 39, 39/41, 41, 41-а, 41/1, 45;

ул. Зерновая, 2/1;

пер. Зерновой, 1, 1-а, 2, 4, 4-а;

ул. Киргизская, 1-б, 2, 4, 5-а, 6-б, 12;

ул. Монюшко, 1, 24.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением , жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».