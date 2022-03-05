05.03.2022 16:21 Евгений Клочко

В Харькове несколько сотен жилых домов остаются без отопления из-за обстрелов

В Харькове по состоянию на 7:30 5 марта в 510 жилых домах отсутствует услуга теплоснабжения.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Василия Скопенко, тепла нет в 235 домах Киевского района, 104-х домах - Московского района и 94-х домах Индустриального района.

«В планах - поиск устранения дефекта и включение потребителя. Оперативный ремонтный персонал работает. Где-то бомбой попало по «тысячке». Сегодня попробуем взять рабочих с других районов, чтобы походить и понять, где пробито», - сообщил Василий Скопенко.

Работы по восстановлению сетей продолжаются. Василий Скопенко отметил, что будет сделано все возможное для скорейшей подачи тепла в дома.

В 141 здании отопления смогут включить только после окончания боевых действий и выполнения большого объема работ.

Тепло по состоянию на 8:30 5 марта отсутствует по следующим адресам:

В районе завода «Хартрон»:

ул. Астрономическая , 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 35, 35А, 35Б, 35В, 35З, 35И, 3 41, 44А, 44Б, 44В, 7, 7А, 9, 33А, 35К;

, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 35, 35А, 35Б, 35В, 35З, 35И, 3 41, 44А, 44Б, 44В, 7, 7А, 9, 33А, 35К; пр. Жуковского , 1, 11, 13, 15, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11А;

, 1, 11, 13, 15, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11А; пер. Лесопарковый 1-й, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 7А, 8;

1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 7А, 8; пров. Лесопарковский 2-й, 10, 10А, 13, 13А, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 8А;

ул. Продольная, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 7А;

1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 7А; ул. Академика Проскуры , 1, 10, 11, 13, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д , 8Б;

, 1, 10, 11, 13, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д , 8Б; ул. Рудика , 1, 3, 4А, 4Б, 5, 7, 4, 1А, 2, 8;

, 1, 3, 4А, 4Б, 5, 7, 4, 1А, 2, 8; ул. Старошишковская , 10, 11, 12, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А;

, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А; ул. Чкалова , 17;

, 17; ул. Шишковская , 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 5, 6, 6А, 8, 8А;

, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 5, 6, 6А, 8, 8А; ул. Лесопарковая , 3А;

, 3А; Померки , 70;

, 70; ул. Дача №55, 9, 11.

В районе жилого комплекса «Интернационалист»:

ул. Кричевского , 50, 48, 40, 37, 39, 38, 41, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 42;

, 50, 48, 40, 37, 39, 38, 41, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 42; ул. Горянская, 70.

В районе ст. м. "Холодная гора":

ул. Кашубы , 11, 13, 15, 2/1, 4, 6, 7, 9;

, 11, 13, 15, 2/1, 4, 6, 7, 9; ул. Полтавский шлях, 188, 188/10, 188/11, 188/12, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188В, 190, 190/2, 190/3, 190/4, 19 /5, 190/6, 190/9.